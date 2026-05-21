◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２１日・神宮）巨人は１６日、ヤクルト戦のスタメンを発表した。１９日の同戦（いわき）に先頭打者弾を放った平山功太内野手が４試合連続１番で出場する。若林楽人外野手は６日のヤクルト戦（東京ドーム）以来の先発出場となった。トレイ・キャベッジ外野手が４日のヤクルト戦（東京ドーム）以来、１２試合ぶりにスタメンを外れた。阿部慎之助監督就任後では初となる８連勝がかかる一戦