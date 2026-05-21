ＲＩＺＩＮフライ級王座挑戦を控える神龍誠（２５）が、２２日に楽天モバイル最強パークで行われるプロ野球「楽天対ロッテ」でのセレモニアルピッチに登場することが決定した。神龍は、格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１４」（６月６日、ゼビオアリーナ仙台）で同王者の扇久保博正に挑戦。その大一番を前に、同じ宮城・仙台で行われる試合でセレモニアるピッチを行うことになり「この度は地元の仙台で楽天イー