ＮＨＫ大阪放送局の藤森康江局長が２１日、大阪市中央区の同局で局長定例会見に臨み、６月４日放送の旅番組「えぇトコ」（木曜・後８時１５分）で、同月１１日に開幕するサッカーＷ杯応援企画として、セレッソ大阪会長の森島寛晃氏、元日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏、トルシエ氏の通訳を務めたフローラン・ダバディ氏が出演すると発表した。０２年日韓Ｗ杯の師弟コンビが、森島氏のホームタウン、大阪・長居を旅する。