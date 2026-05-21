「オオタニフィーバー」が再燃している。ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２０日（日本時間２１日）、サンディエゴのペトコ・パークで行われたパドレス戦に「１番・投手」で出場。初回先頭でランディ・バスケス投手（２７）の初球を中越え８号ソロとし、投げても５回３安打無失点、４奪三振、２四球で４勝目を挙げ、チームを４―０の快勝に導いた。防御率は０・７３まで下がった。ただ、この日の衝撃は一発とゼロ行進だけにと