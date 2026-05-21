【モデルプレス＝2026/05/21】声優の藤原貴弘さんが5月14日に亡くなっていたことがわかった。43歳だった。21日、所属事務所「賢プロダクション」の公式サイトにて発表された。【写真】宮野真守＆生見愛瑠が声を吹き込む「ヒロアカ」劇場版オリジナルキャラ◆藤原貴弘さん、死去公式サイトでは「弊社所属俳優 藤原貴弘 儀（43歳）が5月14日永眠いたしました」と報告。「生前、皆様から頂きました御厚誼に心より深謝致します」と感謝