祈願祭の様子 滝宮天満宮(香川・綾川町滝宮) 香川県綾川町の滝宮天満宮で、水難事故が増える夏場に向けて子どもの事故防止を願う安全祈願祭が行われました。 地元のボランティア団体などが1976年から毎年行っているものです。2026年は、警察官や子どもの見守り活動などを行うボランティア協議会のメンバー、それに地元のこども園の園児ら約20人が事故防止を祈願しました。 その後、近くの川沿いの公園に移動