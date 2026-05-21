福岡県内は21日、多いところで20ミリを超えるまとまった雨となりました。福岡市中央区の舞鶴公園にある花菖蒲園では雨の中、およそ2000株のハナショウブの花が5～6分咲きとなり、見頃を迎えています。 ■田中初奈アナウンサー「午前11時すぎの舞鶴公園です。雨が降ってきました。こちらでは、紫や白、色とりどりのハナショウブが美しく咲き誇っています。」雨の中、可憐な花を咲かせるハナショウブ。■訪れた人「