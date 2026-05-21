S＆Pグローバル５月の独ＰＭＩ速報値が２カ月連続で縮小 S＆Pグローバル独ＰＭＩ結果に対するコメント 景気動向：5月のPMI速報値が2ヶ月連続で縮小を示し、ドイツ経済は第2四半期にマイナス成長に向かう軌道にある 製造業の息切れ：在庫積み増しや価格上昇・供給不足への先回りによる押し上げ効果が消失。新規受注は再び減少し、生産高の伸びもほぼ横ばいまで減速している ホルムズ海峡封鎖の影響：海峡の実