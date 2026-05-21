通貨オプションボラティリティードル円１週間は５．７％の低水準 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK5.735.635.606.19 1MO6.875.706.126.95 3MO7.375.806.517.13 6MO7.976.097.087.43 9MO8.216.287.467.56 1YR8.416.577.787.69 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.108.436.14 1MO7.14