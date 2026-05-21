©ABCテレビ 街のおいしい店に潜入し、店主の人柄からにじみ出る人気の秘密を発見するシリーズ「実録！人情食堂」。今回は、名物の“とん汁”に早朝から行列ができる大阪・東淀川区のお店を取材しました。 ©ABCテレビ 阪急京都線・上新庄駅から徒歩1分、黄色いテントが目印の「老虎苑（ラオ・フー・エン）」。2023年の7月にオープンした、麻婆豆腐や唐揚げなどの定食メニューが人気の町中