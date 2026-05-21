中道改革連合は21日、党の「政権ビジョン」について議論するために、党所属の全ての国会議員を対象とした会議の初会合を開いた。小川代表は、「中道改革連合としてのアイデンティティを確立していくことが、最も重要だ。このビジョンの策定には、命がけで取り組みたい」と意気込んだ。、中道は、大敗を喫した2月の衆議院選挙後の総括で、「政権ビジョン」の策定を党の最優先課題と位置づけ、「中道支持」の裾野を広げる大きな動力