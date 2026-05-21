北海道旭川市の旭山動物園に妻の遺体を運び込んで焼却するなどしたとして、旭川地検は21日、死体損壊罪で同園飼育員の市職員鈴木達也容疑者（33）＝同市＝を起訴した。道警の調べに「殺した日に燃やした」との趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材で新たに判明。道警は殺人容疑が固まり次第再逮捕する方針で、詰めの捜査を進めている。起訴状によると、3月31日午後9時36分ごろから4月1日午前3時39分ごろまでの間に、