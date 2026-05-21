日本銀行の小枝淳子審議委員は２１日、福岡市内で講演後に記者会見し、中東情勢の悪化を受け、「（国内の）物価の上昇リスクが景気の後退リスクより大きくなっている」と述べた。原油価格の高騰で物価が想定より上振れる可能性を踏まえ、「政策金利を適切なペースで引き上げ、物価高への対応を進めていくことが適切だ」と追加利上げに前向きな姿勢を示した。小枝氏は、原油高が「今後、川下（産業）まで伝わると予想される」と