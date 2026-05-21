◇MLB ドジャース4-0パドレス(日本時間21日、ペトコ・パーク)大谷翔平選手が投打二刀流で大活躍。しかし打者と投手では違った一面を見せました。投手専念で二刀流を封印していた大谷選手でしたがこの日は「1番・投手兼DH」で試合に出場。プレイボールがかかった直後の初球、153キロのストレートをとらえセンター方向への8号ソロを放ちました。ダイヤモンドを一周する大谷選手は冷静そのもの。いつも通りデコルテポーズなどでセレブ