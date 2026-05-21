20日までは太陽が照り付けていましたが、一転して21日は梅雨のはしりとみられる雨が続いて、全国的にぐずついた天気となっています。東京都心では20日から気温が10度以上下がっていて、寒暖差による体調の変化にも注意が必要です。午後1時ごろの兵庫・たつの市では、強い雨が降っていて、雨どいからも水があふれ出す様子が見られました。季節外れの暑さが落ち着き、列島は梅雨のはしりの雨が降り、警報級の大雨への注意が呼びかけ