◇女子ゴルフ・ブリヂストンレディスオープン（21日、袖ヶ浦カンツリークラブ）前回この大会を制し年間女王となった佐久間朱莉選手が好スタートをきりました。パー4の13番、第2打でピンまで約4メートルにつけこの日初のバーディーを奪うと、15番、16番でも連続のバーディー。この日は4バーディーノーボギーで4アンダー。トップタイとしました。初日を振り返り、佐久間選手は「コースが違う分ディフェンディング（チャンピオン）と