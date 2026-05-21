消防によりますと、きょう（21日）午後4時半ごろ岡山市南区築港新町で「黒煙が見える」と119番通報がありました。現在消防車13台が出動し、消火活動が行われています。 【写真をみる】大量の煙に包まれた火災現場 警察によりますと、火事か起きているのは住宅とみられるということです。現場は住宅密集地です。 消防の消火活動により、火事は午後6時現在、鎮圧状態になりましたが、鎮火には至っていません。