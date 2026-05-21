劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が大ヒット公開中の『名探偵コナン』シリーズ。そのメインヒロインとして、ファンたちに長年愛されている毛利蘭。そのキャラクター像は、昔ながらの少年マンガに出てくる“守られるヒロイン”とは一線を画しており、コナンたちの窮地を救う空手の達人としても描かれている。しかし蘭の魅力を語るうえで本当に重要なのは、強靭なフィジカルではなく、“もう1つの強さ