今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米国とイランの和平交渉の行方をにらみながらの神経質な展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円５０銭～１５９円５０銭。 トランプ米大統領は２０日、イランとの交渉が最終段階にあると述べた半面、合意に至らなければ攻撃を再開すると警告した。中東情勢の先行きは読みにくく、関連ヘッドラインを注視しながらの動きとなるだろう。 一方、日銀の小