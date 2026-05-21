きょう（２１日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１８７９円高の６万１６８４円と６日ぶり急反発。前日までの直近５営業日で合計３４００円超も水準を切り下げていたことで、突っ込み警戒感からの買い戻しや押し目買いを誘うタイミングではあったのだが、それでも一時２２００円あまりの急騰は、投資家マインドに鮮烈な残像を落とした。きょうはエヌビディア＜NVDA＞の好決算発表、そしてソフトバンクグループ