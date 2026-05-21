電子コミック配信サービス「めちゃコミック」が主催する漫画コンテスト「めちゃコン」の受賞作品が発表された。 【画像】受賞作一覧 「めちゃコン」は、次世代のヒット作家・ヒット作品の発掘を目的として開催された漫画コンテスト。審査員には「週刊少年ジャンプ」元編集長の鳥嶋和彦、株式会社コミックルーム代表の石橋和章、株式会社コルク代表の佐渡島庸平が並ぶ。第1回目となる今回は、応募総数498作品の中