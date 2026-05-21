ドイツ代表が日本時間午後8時の北中米ワールドカップメンバー発表を前に、異例の“先出し”発表を行っている。正式発表に先立ってSNSや動画を活用し、段階的にメンバーを公開。すでにMFヨシュア・キミッヒ(バイエルン)、MFジャマル・ムシアラ(バイエルン)、FWデニズ・ウンダブ(シュツットガルト)、FWジェイミー・レーベリンク(シュツットガルト)、DFニコ・シュロッターベック(ドルトムント)、FWカイ・ハバーツ(アーセナル)が発表