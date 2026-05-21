今月上旬、山形市の３０代の男性に対し「お金を貸して欲しい」などとウソを言い、現金１万５０００円をだまし取ったとして、寒河江市の４７歳の女が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、寒河江市寒河江に住む職業不詳の女（４７）です。 警察によりますと、女は今月上旬ごろ、山形市に住む３０代の男性に「車が故障してレッカーに持っていかれてしまった」「絶対に返すのでお金を貸して欲しい」などとウソを言い