複数の電力会社で法廷内の録音行為が相次いで発覚している問題で、中国電力は、過去20年間で1回、社員が録音していたことが確認されたと発表しました。中国電力によりますと、他の電力会社での発覚を受け、過去20年間を対象に社内で聞き取り調査を実施。その結果、中国電力が関係する民事訴訟で、社員1人が1回、裁判官の許可を得ることなく法廷でのやり取りを録音していたことが分かったということです。裁判所の場所や、裁判の案