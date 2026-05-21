この記事をまとめると ■旧車には前側を支点に開く“逆開きボンネット”を採用した車種が存在した ■2000GTやフェアレディZなど名車にも前ヒンジ式ボンネットが使われていた ■高速走行時の安全性を重視した設計だったが現在は歩行者保護などで減少した 旧車ならではの設計思想 エンジンルームにアクセスするために開くボンネット。ほとんどのクルマはフロントウインドウ側にヒンジがあって前側が大きく開くタイプを採用している