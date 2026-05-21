化学メーカーの業界団体「石油化学工業協会」の工藤幸四郎会長はナフサの調達について、「危機感を持ちながらも冷静に調達を進めている」と現在の状況を説明しました。定例会見に臨んだ工藤会長は、ナフサの調達について「3月は設備を止めないよう、とにかく手に入れようとややパニック気味だった」とふり返り、現在の状況については、「5月に入り、非常に危機感を持ちながらも冷静に調達を進めている」と説明しました。また、流通