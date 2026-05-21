ゲーム『Apex Legends』の日本語版でレヴナント役を務めた、声優の藤原貴弘さんが亡くなったことを受け、『Apex Legends』日本公式コミュニティのXアカウントが21日、追悼コメントを発表しました。『Apex Legendsコミュニティ』の公式Xでは、「『Apex Legends』レヴナントの日本語版声優を務めていただいた、藤原貴弘さんが逝去されました」と発表。続けて「藤原さんには、レヴナントに深みと魂を与えていただき、多くのファンに愛