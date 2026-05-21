◇MLB ドジャース4-0パドレス(日本時間21日、ペトコ・パーク)投打二刀流で出場し、第1打席には6試合ぶりの一発となる8号先頭打者ホームランを放ったドジャースの大谷翔平選手が、試合後に自らの打撃について語りました。大谷選手は1回表に先頭打者として打席に立ち、初球を一振りで仕留め、センター方向へ今季8号となる先頭打者ホームランを記録。この打席について「見送ろうかなと思ってたんですけど、来た時に反応で打てたような