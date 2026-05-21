ソフトバンクは21日、サービス「みまもりGPS」の公式Xなどを通じ、サービス利用時に取得した位置情報は、第三者や、中華人民共和国を含む海外の国・地域へ提供・共有することはないと表明した。【X投稿】位置情報の第三者への提供を否定…ソフトバンク「みまもりGPS」全文投稿では「お知らせ：お客さま情報の取り扱いについて」と題し、「みまもりGPS」は、ソフトバンク株式会社が国内で開発・運用するサービスだと改めて強調