全国最年少の女性市長が産休取得へ。現職の女性市長では全国初とみられます。 （京都・八幡市川田翔子市長）「私自身もこういう制度をあえてきちんと取らせていただくことによって、しっかりと皆さんにお伝えしていけたらいいなと思っています」 京都府八幡市の川田翔子市長（35）は2023年の市長選で初当選し、全国最年少の女性市長です。 川田市長は、ことし9月に出産を控えていて、夏ごろから産休を取得する方針であること