文具メーカーの「コクヨ」。グラングリーン大阪に本社を移転です。 5月21日に報道公開されたのは、グラングリーン大阪・パークタワー内のコクヨ新本社です。約4000平方メートルのフロアには、ソファに座りながら仕事ができるエリアや、社員同士が体を動かしながら交流を深めることができるエリアのほか、社内のイベントの際などに自由に使える「鉄板」まで。 これまで東成区と