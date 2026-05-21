大分県の日出生台演習場で4月、戦車の射撃訓練中に砲弾が破裂し、隊員4人が死傷した事故を受け、中止していた実弾射撃訓練のうち、戦車以外の火器を使った訓練を25日以降に再開することが21日、陸上自衛隊への取材で分かった。