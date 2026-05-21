「第５３回ボートレースオールスター・ＳＧ」が２６日から３１日まで、静岡県のボートレース浜名湖で開催される。このＰＲのため、浜名湖ボートレース企業団の太田孝一企業次長が２１日、馬場貴也（４２）＝滋賀・９３期・Ａ１＝を伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。初日ドリーム戦は、１号艇からファン投票の得票数順に峰竜太（佐賀）、西山貴浩（福岡）、茅原悠紀（岡山）、池田浩二（愛知）、菅章哉（徳島）、馬