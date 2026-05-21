アイドルグループ・SixTONESの松村北斗が、静岡県誕生150周年記念アンバサダーに就任した。委嘱式では、中学時代に静岡から東京へ新幹線で通って活動していた日々を振り返り、「ずっと静岡が支えてくれていた」と感慨。島田市で見た茶畑と大井川の風景、いまだ実現していない富士登山への思い、そして「何々といえば静岡、全部静岡じゃん」と願う食の魅力まで、“地元・静岡”への愛着を語った。松村北斗現在の静岡県に当たる地域