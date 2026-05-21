プラハの名門少年少女合唱団をめぐる実際の事件から着想を得た映画『Sbormistr（原題）』が、邦題を『ブロークン・ヴォイス』として9月19日より公開されることが決定。特報映像、ティザーポスターが解禁された。【動画】映画『ブロークン・ヴォイス』特報映像名門と呼ばれ、入団希望が絶えない「カンティチェラ少女合唱団」で、カロリーナはBチームに所属し、選抜チームの姉ルチエの背中を追っている。ある日、指揮者のヴィテ