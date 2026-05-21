日本でも「ベティちゃん」の愛称で親しまれる1930年に誕生したアメリカの人気アニメキャラクター、ベティ・ブープが、長編映画化されることが分かった。『アボット エレメンタリー』のクリエイターで俳優のキンタ・ブランソンが企画し、主演を務める。【写真】ベティ・ブープの生みの親マックス・フライシャーVarietyによると、ベティ・ブープの生みの親であるマックス・フライシャーの視点から、ベティの誕生と進化の軌跡をた