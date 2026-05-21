大宮がアディダスとオフィシャルサプライヤー契約締結J2のRB大宮アルディージャは5月21日、アディダスジャパン株式会社とのオフィシャルサプライヤー契約締結を発表した。2009年からアメリカのスポーツブランドであるアンダーアーマーと契約していた大宮は、2026-27シーズンから男女2チームがアディダスのユニフォームを着用する。クラブの表取締役社長兼CEOのマーク・オーブリー氏は「アディダスという世界的なブランドと手