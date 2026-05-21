◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神−中日（２１日・甲子園）阪神は２０日の７点差逆転サヨナラ勝ちの立役者となった木浪、坂本が７、８番でスタメン出場。ドラフト１位ルーキーの立石は３戦連続で「６番・左翼」で起用された。以下が２１日のスタメン１（中）高寺２（二）中野３（右）森下４（三）佐藤５（一）大山６（左）立石７（遊）木浪８（捕）坂本９（投）大竹