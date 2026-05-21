お笑い芸人によるプロレス団体・西口プロレスが２１日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。所属するお笑い芸人・長州小力（５４）との契約を同日付で解除したことを報告した。この日、主催する事務所・ウエストゲートエンタテインメントの社長名で「重要なお知らせ」の表題のもと「この度、西口プロレスでは、今後の団体運営およびガバナンス体制について慎重に協議を重ねてまいりました。その結果、長州小力選手に関して確認され