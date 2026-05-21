リリースで発表FC岐阜は5月21日、MF山田直輝が明治安田J2・J3百年構想リーグをもって現役を引退することになったと発表した。埼玉県出身で35歳の山田は、浦和レッズジュニアユース、浦和レッズユースを経て2009年にトップチームへ昇格。2度の湘南ベルマーレへの期限付き移籍を経て、2020年に完全移籍で加入した。その後24年限りで湘南を契約満了で退団し、昨季よりFC岐阜でプレーしていた。山田はJ1リーグ通算196試合出場13