◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順確定＝５月２１日、栗東トレセン桜花賞に続く牝馬２冠を狙うスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は５枠１０番からの発走が決まった。「競馬で何が起こるか分かりませんし、どの枠でもジョッキーにお任せします」と高野調教師。その松山弘平騎手＝栗東・フリー＝はこの中間、調教には騎乗しなかったが、前日に高野厩舎を訪れた