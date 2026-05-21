坂本九さんの「上を向いて歩こう」などの作詞家で放送作家だった永六輔さん（２０１６年死去、享年８３）の孫、岡粼育之介さん（３２）が、舞台演出家として奮闘中だ。６月に上演される舞台「アーネスト・シャクルトンに愛されて」（１１〜２４日、東京芸術劇場シアターイースト）でミュージカル初演出に挑んでおり、２１日都内で取材に応じた。１９９３年生まれの岡粼さんは青学大を卒業後、国立劇場養成所の研修