韓国のボーイズグループ「超新星」が２１日、東京・池袋サンシャインシティ噴水広場で約１年半ぶりのミニアルバム「ＩｃｈｉｇｏＩｃｈｉｅ」（２０日発売）のリリースイベントを開催した。同所は１７年前のデビュー時に立った場所。今回は７年ぶりで、5人それぞれが思いを募らせた。「この景色を見られて本当にうれしいし、幸せな思い出を一緒に作りたい」とジヒョク。リーダーのユナクは「久しぶりでメンバーも緊張してい