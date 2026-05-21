日本サッカー協会は２１日、６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯前最後の実戦となるアイスランドとの壮行試合（５月３１日・国立）へ、米国・ＬＡギャラクシーのＤＦ吉田麻也（３７）を新たに招集することを発表した。２７日の欧州カンファレンスリーグ（ＥＣＬ）決勝に臨むクリスタルパレスのＭＦ鎌田大地が、同戦への不参加が決まったことによる措置で、吉田はアイスランド戦までの帯同となる。鎌田は６月２日に