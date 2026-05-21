メ～テレ（名古屋テレビ） 20日、三重県鈴鹿市で起きた殺人未遂事件で、逮捕された男が被害者の男性を「待ち伏せして襲った」と供述していることがわかりました。 殺人未遂の疑いで逮捕された鈴鹿市の会社員・永田涼容疑者(25)は、21日送検されました。 警察によりますと永田容疑者は20日、鈴鹿市野町西で、男性(38)の首をベルトで絞めたり、胸を包丁で複数回刺したりするなどして、殺害しようとした疑いがもたれ