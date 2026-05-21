メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県尾鷲市で、小学生がヒラメの稚魚を海に放流する、体験学習会が開かれました。 体験学習会は尾鷲市向井の黒の浜で開かれ、向井小学校の児童10人が参加しました。 尾鷲市が、地元の子どもたちに水産資源の大切さを知ってもらおうと企画し、毎年この時期に開いています。 参加した児童はヒラメの特徴や生態などについて学んだ後、市内の施設で育てられた体長8センチほどの稚魚、約