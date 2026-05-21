６月１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカーＷ杯北中米大会で、ＮＨＫが地上波で中継する日本戦全試合の解説をサッカー元日本代表ＭＦの本田圭佑が務めることが２１日、発表された。本田は、「ＡＢＥＭＡＦＩＦＡワールドカップ２０２２プロジェクト」のＧＭ（ゼネラルマネージャー）を務め、日本代表のグループステージ全３試合と日本代表の決勝トーナメント１回戦・クロアチア戦・準決勝・決勝の試合を現地か