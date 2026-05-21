お笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇さんが2026年5月16日放送のバラエティー番組「池上彰のニュースそうだったのか!!」（テレビ朝日系）に出演し、いわゆる「スパイ防止法案」（国家情報会議設置法案）をめぐる持論を語った。「基本的な人権の侵害を心配する声も上がっている」番組では、スパイとは自国を守るために調査・分析を政府に伝えるもので、政府職員や国家公務員の場合が多いと説明された。例えば国際テロ、機密情報や先