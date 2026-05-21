記事ポイント6月限定で未就学児の宿泊・食事が完全無料（通常3,500円）、小学生は大人料金の半額5月10日〜6月末、愛犬同伴料（通常1頭3,300円）が期間限定で無料に霧降高原牛・日光HIMITSU豚の手ぶらBBQと毎晩キャンプファイヤーが楽しめます 世界遺産都市・日光の霧降高原に位置するグランピング施設が、子育て世代と愛犬家に向けた2つの初夏キャンペーンを販売開始します。物価高騰やGW明けの家計負担増を背景に、宿泊費の