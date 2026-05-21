記事ポイント2026年8月1日（土）、東京国際フォーラムにて入場無料で開催60社以上が出展し、相続・不動産投資・金投資など多彩なテーマが集結メインステージ・サブステージで著名人の特別講演と出展社セミナーを実施 資産を守り、増やし、次世代へ残すための情報を一日で得られる総合展示会が、2026年夏に東京で開かれます。マネー・金融・投資系WEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートするリアルイベントで、参加費